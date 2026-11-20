jakarta.jpnn.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat ketahanan masyarakat di Kota Padang, Sumatera Barat, melalui pendekatan sosial dan pemberdayaan lingkungan, Kamis (19/11/2026).

Selain menyalurkan bantuan sembako, BNPT membangun fasilitas sumur bor, mandi, cuci, kakus (MCK), serta mendukung pemulihan sarana ibadah di sejumlah wilayah yang terdampak banjir bandang, juga memberikan edukasi pencegahan radikalisme dan terorisme.

Program bertajuk Aksi Bakti Lingkungan Tangguh tersebut menyasar masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana banjir bandang. Kegiatan ini melibatkan Tim Revitalisasi BNPT, Tim Lapangan BNPT, perwakilan Satgas Kontra Radikalisasi dari Pusintelad dan Densus 88 Antiteror Polri, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat, serta Duta Damai BNPT Regional Sumbar.

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Melalui program ini, BNPT tidak hanya berupaya membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga, tetapi juga membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.

Pendekatan sosial, keagamaan, dan pemberdayaan lingkungan tersebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Salah satu lokasi kegiatan berada di Batu Busuak RT 001 RW 003, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Kawasan tersebut termasuk wilayah yang berulang kali dilanda banjir bandang. Hingga kini, sejumlah bagian wilayah masih menyisakan kerusakan berupa tumpukan batu dan kayu berukuran besar yang terbawa arus banjir.

Di lokasi tersebut, Tim BNPT menyalurkan 160 paket bantuan sembako kepada warga terdampak. BNPT juga mendukung pembangunan sumur bor dan fasilitas MCK umum untuk membantu mengatasi keterbatasan akses air bersih dan sanitasi.