jakarta.jpnn.com - Transformasi personal branding menjadi langkah penting bagi kreator muda untuk terus berkembang dan membuka peluang baru.

Hal inilah yang tengah dilakukan Shealyn Aisyah, content creator yang selama ini dikenal melalui akun Instagram @medicaliens, dengan menyiapkan perubahan nama akun menjadi @shealyn.aisyah.

Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama di media sosial.

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Shealyn tengah menata langkah baru untuk memperkuat identitasnya sebagai content creator sekaligus mempersiapkan peluncuran Medicaliens, brand clothing yang akan menjadi bagian dari perjalanan kreatifnya di industri fashion.

Nama Shealyn Aisyah sebelumnya dikenal melalui konten fashion yang menampilkan eksplorasi gaya berbusana, permainan warna, serta padu padan outfit yang ekspresif.

Gaya tersebut turut mendapat sorotan media lifestyle yang pernah mengulas inspirasi outfit Shealyn dan karakter fashion hijab Medicaliens.

Kini, Shealyn bersiap membawa kreativitas tersebut ke tahap berikutnya.

Dia ingin membangun identitas personal yang lebih kuat, sekaligus memberi ruang bagi Medicaliens untuk berkembang sebagai label fashion dengan karakter tersendiri.