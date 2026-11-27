jakarta.jpnn.com - DPRD DKI Jakarta mendorong modernisasi sistem perparkiran di ibu kota.

Menurut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Jupiter, modernisasi perparkiran bisa dilakukan melalui berbagai cara.

Di antaranya melalui pembayaran nontunai, pemasangan CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI), dan pencatatan transaksi yang terintegrasi sebagai upaya membenahi parkir liar di Jakarta.

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Menurut dia, digitalisasi dapat meningkatkan transparansi karena aktivitas kendaraan dan transaksi parkir lebih mudah dipantau dan sistem tersebut juga diharapkan menekan potensi kebocoran PAD.

“Seluruh kendaraan dan transaksi parkir harus bisa terpantau agar penerimaan daerah lebih transparan,” kata Jupiter di Jakarta, Minggu (22/11).

Dia menilai pembenahan harus mencakup legalitas operator, izin pengelolaan, pengawasan juru parkir, transparansi penerimaan retribusi, pemeriksaan harus memastikan legalitas petugas, keabsahan izin, serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran retribusi.

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Selain itu, penindakan parkir liar di Jakarta harus diikuti pengawasan berkelanjutan.

Dengan demikian, tidak kembali muncul setelah petugas meninggalkan lokasi.