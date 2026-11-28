jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewaspadai potensi terjadinya kebakaran di ibu kota.

Oleh karena itu, Pramono Anung mengimbau restoran yang memiliki luas bangunan yang besar memiliki alat pemadam api ringan (APAR).

Hal itu dilakukan sebagai antisipasi jika suatu saat terjadi kebakaran.

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Pramono menyampaikan imbauan untuk menanggapi insiden kebakaran di restoran Tugu Kunstkring Paleis, Menteng, Jakarta Pusat.

"Saya meminta untuk alat, kalau restoran yang seperti ini, yang besar, gedungnya juga besar, tentunya harus punya perlengkapan yang lebih memadai," kata Pramono di Jakarta, Sabtu (21/11).

Menurut Pramono, ketersediaan APAR dapat membantu api agar tak membesar sambil menunggu datangnya bantuan dari petugas pemadam kebakaran.

"Kalau melihat kejadian, kemudian di awal dicoba dipadamkan dengan APAR yang dimiliki, kemudian tidak bisa dan akhirnya mendatangkan Dinas Pemadam Kebakaran, menurut saya ini menjadi pengalaman yang sangat baik untuk penanganan kebakaran di Jakarta," jelas Pramono.

Dia pun mengapresiasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang telah sigap menangani kebakaran di restoran Tugu Kunstkring Paleis, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu dini hari.