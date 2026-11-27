jakarta.jpnn.com - Sebanyak 74 santri Pondok Pesantren Darunnajah resmi dilantik menjadi Pramuka Garuda oleh Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo.

Mereka merupakan bagian dari 1.470 anggota Pramuka Garuda Kwartir Cabang (Kwarcab) Jakarta Selatan Tahun 2026 yang dikukuhkan di Halaman Kantor Walikota Jakarta Selatan, Kamis (26/11).

Dalam sambutannya, Wali Kota Syafrin menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas pencapaian para anggota Pramuka yang berhasil melewati berbagai tahapan seleksi ketat.

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Proses tersebut mencakup pemenuhan Syarat Kecakapan Umum (SKU), Syarat Kecakapan Khusus (SKK), hingga penilaian karakter di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Pramuka Garuda bukanlah sekedar tanda kecakapan tertinggi di setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Lebih dari itu, tanda Pramuka Garuda adalah simbol kualitas, keteladanan, dan pembuktian diri,” ujarnya.

Menurutnya, menyandang predikat Pramuka Garuda berarti memikul tanggung jawab moral yang lebih besar.

Di tengah arus digitalisasi dan tantangan perkotaan yang dinamis di Jakarta Selatan, setiap sikap, tutur kata, dan tindakan para anggota yang dilantik diharapkan mampu menjadi cermin serta panutan bagi rekan sebaya maupun masyarakat sekitar.

Syafrin berpesan agar seluruh Pramuka Garuda memegang teguh tiga hal utama: menjadi teladan karakter dan akhlak dengan mengamalkan nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka, bersikap inovatif serta peduli terhadap lingkungan, dan menjadikan pelantikan ini sebagai batu loncatan menuju pengabdian yang lebih luas menyongsong Indonesia Emas 2045.