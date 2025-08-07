JPNN.com

Kamis, 07 Agustus 2025 – 15:00 WIB
Ratusan Anggota GRIB Jaya Serbu Pondok Indah Golf, Konon Masalah Sengketa Tanah - JPNN.com Jakarta
Ratusan anggota ormas GRIB Jaya mendatangi Pondok Indah Golf, Jakarta Selatan, Rabu (6/8). Foto: Antara/HO/Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Ratusan anggota ormas GRIB Jaya mendatangi Pondok Indah Golf, Jakarta Selatan, Rabu (6/8).

Kedatangan para anggota GRIB Jaya itu diduga dipicu sengketa tanah Pondok Indah Golf.

Video yang menunjukkan para anggota GRIB Jaya datang ke Pondok Indah Golf pun viral di media sosial (medsos).

Meskipun demikian, Polres Metro Jakarta Selatan memastikan situasi aman dan terkendali.

“Nggak ada bentrok,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Nicolas Ary Lilipaly.

Nicolas Ary juga menyebut ratusan anggota ormas GRIB Jaya sudah membubarkan diri pada siang hari.

“Massa sudah bubar dari jam 14:00 WIB," kata Nicolas Ary.

Menurut Nicolas Ary, pengerahan Brimob ke Pondok Indah Golf merupakan bentuk pengamanan.

Ratusan anggota ormas GRIB Jaya mendatangi Pondok Indah Golf, Jakarta Selatan, Rabu (6/8).
