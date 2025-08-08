Ketua RT di Jakarta Selatan Cabuli Bocah Laki-Laki, Pakai Ancaman
jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Selatan mendalami dugaan kasus pelecehan yang dilakukan ketua RT berinisial P terhadap A (12) di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
"Pengakuan korban, cuma oral seks," kata Kapolsek Jagakarsa Nurma Dewi, Jumat (8/8).
Sebelumnya, pelecehan yang diduga dilakukan P terhadap A sempat viral di media sosial.
Salah satu akun mengunggah tindakan P terhadap bocah 12 tahun itu dalam posting-annya.
Berdasarkan unggahan akun itu, P tampak mencabuli bagian atas dan bawah bocah laki-laki itu.
P juga disebut-sebut melemparkan ancaman kepada korban ketika melakukan pencabulan.
Selain itu, ketua RT tersebut juga diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.
Di sisi lain, pihak keluarga A tidak tinggal diam setelah mengetahui korban diduga dilecehkan.
