Pencuri Sepeda Motor Bawa Senjata Api, Meninggal Dihakimi Massa di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial S meninggal dunia karena diamuk massa setelah mencuri sepeda motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pengeroyokan itu terjadi pada Kamis (7/8).

"Kejadian pukul 18:30 WIB di parkiran Rusunawa Daan Mogot Tower 1 RT 018/014 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng," kata Reonald akhir pekan kemarin.

Reonald menjelaskan pada awalnya S yang bukan warga rusunawa dicurigai akan mencuri sepeda motor.

"Ketua RT berinisial H mendapat laporan warga bahwa pelaku sudah keluar dari area rusun lalu kembali untuk mengambil motor," kata Reonald.

Menurut Reonald, S sempat menembakkan senjata api sembari melarikan diri ketika identitasnya dikorek.

"Saksi 2 berinisial T berusaha mengadang, tetapi pelaku menodongkan senjata dan kembali menembak ke udara sebelum melarikan diri," kata Reonald.

Reonald mengatakan saksi lain berinisial LG melihat S diteriaki “maling” oleh warga lain.