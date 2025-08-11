JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Pencuri Sepeda Motor Bawa Senjata Api, Meninggal Dihakimi Massa di Jakarta Barat

Pencuri Sepeda Motor Bawa Senjata Api, Meninggal Dihakimi Massa di Jakarta Barat

Senin, 11 Agustus 2025 – 21:00 WIB
Pencuri Sepeda Motor Bawa Senjata Api, Meninggal Dihakimi Massa di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Pria berinisial S meninggal dunia karena diamuk massa setelah mencuri sepeda motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Foto: Antara/HO

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial S meninggal dunia karena diamuk massa setelah mencuri sepeda motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pengeroyokan itu terjadi pada Kamis (7/8).

"Kejadian pukul 18:30 WIB di parkiran Rusunawa Daan Mogot Tower 1 RT 018/014 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng," kata Reonald akhir pekan kemarin.

Baca Juga:

Reonald menjelaskan pada awalnya S yang bukan warga rusunawa dicurigai akan mencuri sepeda motor.

"Ketua RT berinisial H mendapat laporan warga bahwa pelaku sudah keluar dari area rusun lalu kembali untuk mengambil motor," kata Reonald.

Menurut Reonald, S sempat menembakkan senjata api sembari melarikan diri ketika identitasnya dikorek.

Baca Juga:

"Saksi 2 berinisial T berusaha mengadang, tetapi pelaku menodongkan senjata dan kembali menembak ke udara sebelum melarikan diri," kata Reonald.

Reonald mengatakan saksi lain berinisial LG melihat S diteriaki “maling” oleh warga lain.

Pria berinisial S meninggal dunia karena diamuk massa setelah mencuri sepeda motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencuri sepeda motor jakarta barat senjata api pencuri meninggal rusunawa

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU