Ayah Tega Cabuli Anak di Jakarta Barat, Keterlaluan Banget

jakarta.jpnn.com - Ayah berinisial MRS berurusan dengan hukum karena diduga mencabuli anak perempuannya yang masih berusia enam tahun di Tamansari, Jakarta Barat.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Raden Dwi Kennardi Dewanto menjelaskan pihaknya menerima laporan kasus pencabulan pada Minggu (27/7).

"Kami terima laporan dugaan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur ini dilakukan ayah kandungnya sendiri di Tamansari," kata Raden Dwi, Rabu (13/8).

Pihaknya pun langsung bergerak setelah menerima laporan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

"Sudah kami tangkap pada Minggu (10/8)," kata Raden.

Raden Dwi mengatakan saat ini penyidik masih terus memeriksa MRS secara intensif.

Salah satunya ialah terkait motif pria 27 tahun itu melakukan pencabulan terhadap anak.

"Pelaku sudah kami proses sesuai prosedur. (Motif, red) Masih kami dalami," kata Raden Dwi.