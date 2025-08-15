JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Ayah Tega Cabuli Anak di Jakarta Barat, Keterlaluan Banget

Ayah Tega Cabuli Anak di Jakarta Barat, Keterlaluan Banget

Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:00 WIB
Ayah Tega Cabuli Anak di Jakarta Barat, Keterlaluan Banget - JPNN.com Jakarta
Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Raden Dwi Kennardi Dewanto. Foto: Rizky Syukur/Antara

jakarta.jpnn.com - Ayah berinisial MRS berurusan dengan hukum karena diduga mencabuli anak perempuannya yang masih berusia enam tahun di Tamansari, Jakarta Barat.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Raden Dwi Kennardi Dewanto menjelaskan pihaknya menerima laporan kasus pencabulan pada Minggu (27/7).

"Kami terima laporan dugaan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur ini dilakukan ayah kandungnya sendiri di Tamansari," kata Raden Dwi, Rabu (13/8).

Baca Juga:

Pihaknya pun langsung bergerak setelah menerima laporan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

"Sudah kami tangkap pada Minggu (10/8)," kata Raden.

Raden Dwi mengatakan saat ini penyidik masih terus memeriksa MRS secara intensif.

Baca Juga:

Salah satunya ialah terkait motif pria 27 tahun itu melakukan pencabulan terhadap anak.

"Pelaku sudah kami proses sesuai prosedur. (Motif, red) Masih kami dalami," kata Raden Dwi.

Ayah berinisial MRS berurusan dengan hukum karena diduga mencabuli anak perempuannya yang masih berusia enam tahun di Tamansari, Jakarta Barat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   ayah cabuli anak kasus pencabulan polres metro jakarta barat anak di bawah umur ayah kandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU