Ayah Tiri Cabuli Anak di Jakarta Timur, Videonya Disimpan di HP

Senin, 18 Agustus 2025 – 15:30 WIB
Senin, 18 Agustus 2025 – 15:30 WIB
Ayah tiri berinisial NAW ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena diduga mencabuli anaknya di Matraman. Foto: Antara/HO

jakarta.jpnn.com - Ayah tiri berinisial NAW ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena diduga mencabuli anaknya di Matraman.

"Kami berhasil menangkap NAW, ayah tiri korban, yang diduga kuat melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anaknya," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Alfian Nurrizal, Sabtu (16/8).

Tindakan NAW terbongkar setelah ibu korban menemukan video aksi pelaku di handphone.

Pada awalnya, korban berinisial RH (14) dibujuk dengan imbalan uang Rp 100 ribu.

Selain itu, RH juga diancam agar tidak buka suara terkait perbuatan tidak terpuji ayah tirinya.

"Saat ini pelaku telah ditahan,” kata Alfian.

Alfian menjelaskan pihaknya terus memeriksa NAW terkait tindakannya terhadap anak tirinya.

“Korban mendapatkan pendampingan psikologis," ujar Alfian.

Ayah tiri berinisial NAW ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena diduga mencabuli anaknya di Matraman.
