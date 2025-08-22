JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Keluarga Curiga Kepala Cabang BRI Dibuntuti sebelum Dibunuh

Keluarga Curiga Kepala Cabang BRI Dibuntuti sebelum Dibunuh

Jumat, 22 Agustus 2025 – 12:00 WIB
Keluarga Curiga Kepala Cabang BRI Dibuntuti sebelum Dibunuh - JPNN.com Jakarta
Keluarga Kepala Cabang (Kacab) Bank di Jakarta inisial IP yang menjadi korban dugaan penculikan dan pembunuhan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (21/8). Foto: Siti Nurhaliza/Antara

jakarta.jpnn.com - Pihak keluarga curiga Kepala Cabang BRI berinisial IP sudah dibuntuti sebelum dibunuh.

"Posisi mobil pelaku ada di sebelah mobil korban,” kata Intania Rizky Utami, adik ipar IP, di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (21/8).

Menurut Intania Rizky Utami, saat itu IP sedang bersama pimpinannya sebelum penculikan terjadi.

Baca Juga:

“Memang masing-masing membawa kendaraan,” ujar Intania.

Intania Rizky Utami mengatakan kakak iparnya tidak mempunyai musuh selama hidup. 

Selain itu, Intania menyebut IP tidak pernah bercerita tentang masalah yang mengancam nyawanya.

Baca Juga:

"Kalau kita lihat dari rekaman CCTV, sepi di lokasi,” kata Intania.

Menurut Intania Rizky Utami, kayak iparnya tidak berpamitan apa pun sebelum diculik.

Pihak keluarga curiga Kepala Cabang BRI berinisial IP sudah dibuntuti sebelum dibunuh.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   kepala cabang bri penculikan polda metro jaya rs polri pembunuhan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU