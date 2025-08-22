Keluarga Curiga Kepala Cabang BRI Dibuntuti sebelum Dibunuh

jakarta.jpnn.com - Pihak keluarga curiga Kepala Cabang BRI berinisial IP sudah dibuntuti sebelum dibunuh.

"Posisi mobil pelaku ada di sebelah mobil korban,” kata Intania Rizky Utami, adik ipar IP, di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (21/8).

Menurut Intania Rizky Utami, saat itu IP sedang bersama pimpinannya sebelum penculikan terjadi.

“Memang masing-masing membawa kendaraan,” ujar Intania.

Intania Rizky Utami mengatakan kakak iparnya tidak mempunyai musuh selama hidup.

Selain itu, Intania menyebut IP tidak pernah bercerita tentang masalah yang mengancam nyawanya.

"Kalau kita lihat dari rekaman CCTV, sepi di lokasi,” kata Intania.

Menurut Intania Rizky Utami, kayak iparnya tidak berpamitan apa pun sebelum diculik.