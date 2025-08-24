JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Fakta Baru Kepala Cabang BRI Dibunuh, Alami Tekanan di Dada dan Leher

Fakta Baru Kepala Cabang BRI Dibunuh, Alami Tekanan di Dada dan Leher

Minggu, 24 Agustus 2025 – 03:00 WIB
Fakta Baru Kepala Cabang BRI Dibunuh, Alami Tekanan di Dada dan Leher - JPNN.com Jakarta
Kepala Rumah Sakit (RS) Polri Prima Heru Yulih mengungkap fakta baru di balik kematian Kepala Cabang BRI berinisial MIP. Foto: Siti Nurhaliza/Antara

jakarta.jpnn.com - Kepala Rumah Sakit (RS) Polri Prima Heru Yulih mengungkap fakta baru di balik kematian Kepala Cabang BRI berinisial MIP.

“Kacab bank di Jakarta meninggal akibat kekurangan oksigen," kata Prima, Jumat (22/8).

Prima menjelaskan, berdasarkan hasil autopsi, MIP mengalami tekanan di tulang leher dan dada.

Baca Juga:

“Menyebabkan dia kesulitan bernapas," ujar Prima.

Meskipun demikian, pihaknya masih menunggu pemeriksaan lanjutan tim forensik terkait penyebab kepala cabang BRI meninggal dunia.

"Kami masih mendalami temuan ini,” kata Prima.

Baca Juga:

Prima menjelaskan pihaknya akan menyerahkan semua data medis dan foreksi kepada penyidik.

“Tujuannya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Prima.

Kepala Rumah Sakit (RS) Polri Prima Heru Yulih mengungkap fakta baru di balik kematian Kepala Cabang BRI berinisial MIP.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   kepala cabang bri polda metro jaya rs polri rumah sakit autopsi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU