Fakta Baru Kepala Cabang BRI Dibunuh, Alami Tekanan di Dada dan Leher

jakarta.jpnn.com - Kepala Rumah Sakit (RS) Polri Prima Heru Yulih mengungkap fakta baru di balik kematian Kepala Cabang BRI berinisial MIP.

“Kacab bank di Jakarta meninggal akibat kekurangan oksigen," kata Prima, Jumat (22/8).

Prima menjelaskan, berdasarkan hasil autopsi, MIP mengalami tekanan di tulang leher dan dada.

“Menyebabkan dia kesulitan bernapas," ujar Prima.

Meskipun demikian, pihaknya masih menunggu pemeriksaan lanjutan tim forensik terkait penyebab kepala cabang BRI meninggal dunia.

"Kami masih mendalami temuan ini,” kata Prima.

Prima menjelaskan pihaknya akan menyerahkan semua data medis dan foreksi kepada penyidik.

“Tujuannya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Prima.