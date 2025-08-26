4 Pembunuh Kepala Cabang BRI Ditangkap, Hukuman Berat Menanti

JPNN.com

Selasa, 26 Agustus 2025 – 10:00 WIB
Polda Metro Jaya menangkap empat pelaku pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI berinisial MIP. Foto: Antara/HO-Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya menangkap empat pelaku pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI berinisial MIP.

Para pelaku berinisial C, DH, YJ, dan AA. Mereka ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda.

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya Abdul Rahim mengatakan DH, YJ, dan AA ditangkap pada Sabtu (23/8) pukul 20:15 WIB.

“Ditangkap di daerah Solo, Jawa Tengah," kata Abdul Rahim, Minggu (24/8).

Sementara itu, C ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (24/8), pukul 15:30 WIB.

"Saat ini, para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif," ujar Abdul.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah menangkap empat pelaku penculikan terhadap Kepala Cabang BRI berinisial MIP.

Para pelaku ialah AT, RS, RAH, dan RW. Mereka ditangkap di tempat yang berbeda-beda.

