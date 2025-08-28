Pembunuhan Kepala Cabang BRI: Penyedia Tim Pengintai Ditangkap, Total Sudah 15 Tersangka

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial RS ditangkap polisi karena menjadi penyedia tim pengintai dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Jakarta MIP.

RS pun masuk dalam total 15 tersangka yang telah diamankan kepolisian dalam kasus pembunuhan terhadap MIP.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ary Syam Indradi mengatakan RS sempat melarikan diri sebelum ditangkap.

"RS sempat melarikan diri dari rumahnya di daerah Candisari, Semarang, sebelum petugas tiba di lokasi," kata Ade Ary, Rabu (27/8).

Ade Ary mengatakan petugas mengejar sehingga akhirnya menangkap RS di Jalan Handayani, Sendangrejo, Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/8) pukul 02:15 WIB.

Menurut Ade Ary, RS tidak hanya menyediakan tim pengintai, tetapi juga kru teknologi informasi.

"Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan tim, RS berperan menyediakan tim pantau yang mengikuti kegiatan korban dan juga menyediakan tim IT," kata Ade Ary.

Penangkapan terhadap RS membuat total tersangka yang sudah diamankan berjumlah 15.