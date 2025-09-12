JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Buronan Nomor 1 Sri Lanka Ditangkap di Jakarta Barat

Buronan Nomor 1 Sri Lanka Ditangkap di Jakarta Barat

Jumat, 12 September 2025 – 01:00 WIB
Buronan Nomor 1 Sri Lanka Ditangkap di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Pelarian lima buronan kriminal nomor satu Sri Lanka berakhir di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Foto: Antara/HO-Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Pelarian lima buronan kriminal nomor satu Sri Lanka berakhir di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Mereka ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya, Hubinter (Interpol) Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Srilanka.

"Mereka ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Kebon Jeruk," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Rabu (10/9).

Baca Juga:

Ade Ary menjelaskan salah satu buronan yang ditangkap tim gabungan ialah Mandinu Padmasiri.

Mandinu Padmasiri yang mempunyai nama alias Kehelbaddara Padme merupakan gembong kriminal Sri Lanka.

Dia juga tergabung dalam geng yang dikenal dengan Commando Salintha, Backhoe Saman, Thembili Lahiru dan Kudu Nilantha.

Baca Juga:

Para pelaku itu terlibat dalam kasus peredaran narkoba dan beberapa kasus pembunuhan di Sri Lanka.

Ade Ary menjelaskan tim menyerahkan para pelaku ke kepolisian Sri Lanka di Bandara Internasional Bandaranaike (BIA) di Katunayake.

Pelarian lima buronan kriminal nomor satu Sri Lanka berakhir di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   buronan kriminal jakarta barat polda metro jaya sri lanka

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU