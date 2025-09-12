Buronan Nomor 1 Sri Lanka Ditangkap di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pelarian lima buronan kriminal nomor satu Sri Lanka berakhir di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Mereka ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya, Hubinter (Interpol) Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Srilanka.

"Mereka ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Kebon Jeruk," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Rabu (10/9).

Ade Ary menjelaskan salah satu buronan yang ditangkap tim gabungan ialah Mandinu Padmasiri.

Mandinu Padmasiri yang mempunyai nama alias Kehelbaddara Padme merupakan gembong kriminal Sri Lanka.

Dia juga tergabung dalam geng yang dikenal dengan Commando Salintha, Backhoe Saman, Thembili Lahiru dan Kudu Nilantha.

Para pelaku itu terlibat dalam kasus peredaran narkoba dan beberapa kasus pembunuhan di Sri Lanka.

Ade Ary menjelaskan tim menyerahkan para pelaku ke kepolisian Sri Lanka di Bandara Internasional Bandaranaike (BIA) di Katunayake.