JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Anggota TNI Terlibat Pembunuhan Kepala Cabang BRI

Anggota TNI Terlibat Pembunuhan Kepala Cabang BRI

Minggu, 14 September 2025 – 03:00 WIB
Anggota TNI Terlibat Pembunuhan Kepala Cabang BRI - JPNN.com Jakarta
n kepala cabang (Kacab) sebuah bank di Jakarta berinisial MIP (37) ditangkap oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Minggu (24/8/2025). Foto: ANTARA/HO-Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya/pri.

jakarta.jpnn.com - Anggota TNI berinisial Kopda FH terlibat kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI MIP. 

Kopda FH pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan itu.

"Terhadap yang bersangkutan (Kopda FH, red) sudah dilakukan penahanan di Pomdam Jaya (karena ada perannya, red)," kata Danpomdam Jaya Kolonel CPM Donny Agus, Jumat (12/9).

Baca Juga:

Donny Agus mengatakan Kopda FH berperan sebagai perantara penjemputan paksa.

"Peran yang bersangkutan sebagai perantara untuk mencari orang guna menjemput paksa," kata Donny.

Menurut Donny, Kopda FH sempat dicari oleh kesatuan karena tidak hadir tanpa izin dinas.

Baca Juga:

"Saat kejadian tersebut statusnya sedang dicari oleh satuan karena tidak hadir tanpa izin dinas," ujar Donny.

Di sisi lain, kepolisian sudah menangkap 15 orang terkait kasus  penculikan dan pembunuhan terhadap MIP.

Anggota TNI berinisial Kopda FH terlibat kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI MIP. 
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   kepala cabang bri anggota tni polda metro jaya penculikan pembunuhan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU