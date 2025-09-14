Anggota TNI Terlibat Pembunuhan Kepala Cabang BRI

jakarta.jpnn.com - Anggota TNI berinisial Kopda FH terlibat kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI MIP.

Kopda FH pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan itu.

"Terhadap yang bersangkutan (Kopda FH, red) sudah dilakukan penahanan di Pomdam Jaya (karena ada perannya, red)," kata Danpomdam Jaya Kolonel CPM Donny Agus, Jumat (12/9).

Donny Agus mengatakan Kopda FH berperan sebagai perantara penjemputan paksa.

"Peran yang bersangkutan sebagai perantara untuk mencari orang guna menjemput paksa," kata Donny.

Menurut Donny, Kopda FH sempat dicari oleh kesatuan karena tidak hadir tanpa izin dinas.

"Saat kejadian tersebut statusnya sedang dicari oleh satuan karena tidak hadir tanpa izin dinas," ujar Donny.

Di sisi lain, kepolisian sudah menangkap 15 orang terkait kasus penculikan dan pembunuhan terhadap MIP.