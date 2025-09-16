Remaja Nekat Aniaya Mahasiswi di Indekos Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Remaja berinisial FF ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena menganiaya mahasiswi di indekos di Jalan H Yusin, Gang Muchtar, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim).

"Kami menangkap terduga pelaku pada Sabtu, 13 September 2025 sekitar pukul 00:15 WIB," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan, Minggu (14/9).

Dicky Fertoffan mengatakan pihaknya menangkap FF di rumahnya. FF pun langsung dibawa ke Mapolsek Ciracas.

"Terduga pelaku masuk kategori kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH)," ujar Dicky.

Meskipun demikian, Dicky Fertoffan tidak mengungkap apakah FF sudah menjadi tersangka atau belum.

Selain itu, Dicky Fertoffan juga tidak menyebut pasal yang sudah dilanggar remaja 16 tahun tersebut.

Baca Juga: Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Pedemo di Depan Gedung DPR

Dicky Fertoffan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi bersama petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur.

"Terkait pelaku masih di bawah umur dan hasil koordinasi selanjutnya perkara akan ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA),” ujar Dicky Fertoffan.