Kepala Cabang BRI Dianiaya Hingga Lemas di Dalam Mobil Sebelum Meninggal

jakarta.jpnn.com - Kepala Cabang BRI MIP sempat dianiaya hingga lemas di dalam mobil setelah diculik dari parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (20/8).

Menurut Kasubdit Jatantas Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim, MIP sempat melawan saat hendak dilakban dan diikat.

Perlawanan yang dilakukan MIP membuat para penculik memukulnya hingga korban lemas.

Baca Juga: Anggota TNI Terlibat Pembunuhan Kepala Cabang BRI

"Di mobil terjadi pemukulan yang dilakukan tim yang kami katakan tim penculik," kata Abdul, Selasa (16/9).

Abdul Rahim mengatakan MIP dipindahkan dari mobil Avanza ke Fortuner dalam kondisi lemas di wilayah Kemayoran.

"Menurut hasil investigasi kami, korban terus dipukuli (di dalam mobil Fortuner, red) sehingga korban lemas sehingga tidak berdaya lagi, kemudian dibuang (di areal persawahan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, red)," kata Abdul.

Abdul Rahim mengatakan, berdasarkan pengakuan para tersangka, MIP masih bergerak setelah dibuang.

"Menurut pengakuan para tersangka, pada saat dibuang masih bergerak meski sudah lemas," kata Abdul.