JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Kepala Cabang BRI Dianiaya Hingga Lemas di Dalam Mobil Sebelum Meninggal

Kepala Cabang BRI Dianiaya Hingga Lemas di Dalam Mobil Sebelum Meninggal

Kamis, 18 September 2025 – 03:00 WIB
Kepala Cabang BRI Dianiaya Hingga Lemas di Dalam Mobil Sebelum Meninggal - JPNN.com Jakarta
Kepala Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan (Kasubdit Jatanras) Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim (kiri) dalam jumpa pers pengungkapan kasus penculikan berujung tewasnya Kepala Cabang Pembantu (KCP) salah satu bank di Jakarta Pusat berinisial MIP (37), Selasa (16/9/2025). Foto: Risky Syukur/Antara

jakarta.jpnn.com - Kepala Cabang BRI MIP sempat dianiaya hingga lemas di dalam mobil setelah diculik dari parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (20/8).

Menurut Kasubdit Jatantas Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim, MIP sempat melawan saat hendak dilakban dan diikat.

Perlawanan yang dilakukan MIP membuat para penculik memukulnya hingga korban lemas.

Baca Juga:

"Di mobil terjadi pemukulan yang dilakukan tim yang kami katakan tim penculik," kata Abdul, Selasa (16/9).

Abdul Rahim mengatakan MIP dipindahkan dari mobil Avanza ke Fortuner dalam kondisi lemas di wilayah Kemayoran.

"Menurut hasil investigasi kami, korban terus dipukuli (di dalam mobil Fortuner, red) sehingga korban lemas sehingga tidak berdaya lagi, kemudian dibuang (di areal persawahan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, red)," kata Abdul.

Baca Juga:

Abdul Rahim mengatakan, berdasarkan pengakuan para tersangka, MIP masih bergerak setelah dibuang.

"Menurut pengakuan para tersangka, pada saat dibuang masih bergerak meski sudah lemas," kata Abdul.

Kepala Cabang BRI MIP sempat dianiaya hingga lemas di dalam mobil setelah diculik dari parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   kepala cabang bri polda metro jaya penculik meninggal dunia tersangka

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU