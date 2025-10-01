Ogah Bayar Utang, Pria Tua Bunuh Saudara di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial EH (50) ditangkap polisi karena menikam SB (60) hingga korban meninggal dunia di Jalan Patra Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (30/9).

Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Nur Aqsha Ferdianto mengatakan kejadian bermula dari EH yang berutang ratusan juta kepada SB.

Meskipun sudah berutang, EH ternyata tidak kunjung membayar. SB lantas menjual tangki minyak tanah milik EH.

Tangki itu berada di kios milik pelaku. Kios itu disewakan korban untuk berjualan LPG 3 kilogram.

"Pelaku mendapat informasi bahwa katanya tangki tersebut dijual oleh korban," kata Aqsha, Rabu (1/10).

Aqsha menjelaskan EH marah dan berniat menganiaya korban yang masih kerabatnya.

"(Pelaku, red) Membekali diri dengan sebuah pisau dapur yang baru dibeli di salah satu toko di Pasar Patra yang dekat dengan TKP (penikaman, red)," ujar Aqsha.

Setelah membeli pisau, pelaku langsung mendatangi korban yang tengah berada di kios.