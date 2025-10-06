HP Istri Dicabut, Tukang Parkir Tikam Pemilik Warung di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Tukang parkir berinisial BW menikam pemilik warung kelontong menggunakan pisau lipat di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (19/9).

Penyebabnya ialah korban berinisial A mencabut handphone milik istri BW yang sedang diisi daya (di-charge).

Keputusan korban mencabut handphone ternyata membuat istri pelaku langsung terbakar emosi.

“Istrinya marah-marah. Karena istrinya marah, pelaku langsung menyerang korban," kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander, Jumat (3/10).

Alexander menjelaskan tikaman pisau dari BW mengenai lengan kiri korban sehingga menyebabkan luka.

“Ada beberapa jahitan,” imbuh Alexander.

Alexander mengatakan BW langsung melarikan diri setelah melakukan aksinya agar tidak ditangkap polisi.

"Pelaku lari sekitar dua minggu," kata Alexander.