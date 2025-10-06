JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal HP Istri Dicabut, Tukang Parkir Tikam Pemilik Warung di Jakarta Barat

HP Istri Dicabut, Tukang Parkir Tikam Pemilik Warung di Jakarta Barat

Senin, 06 Oktober 2025 – 20:00 WIB
HP Istri Dicabut, Tukang Parkir Tikam Pemilik Warung di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Tukang parkir berinisial BW menikam pemilik warung kelontong menggunakan pisau lipat di Jalan Tanjung Duren Raya. llustrasi police line. Foto : Ricardo/JPNN com

jakarta.jpnn.com - Tukang parkir berinisial BW menikam pemilik warung kelontong menggunakan pisau lipat di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (19/9).

Penyebabnya ialah korban berinisial A mencabut handphone milik istri BW yang sedang diisi daya (di-charge).

Keputusan korban mencabut handphone ternyata membuat istri pelaku langsung terbakar emosi.

Baca Juga:

“Istrinya marah-marah. Karena istrinya marah, pelaku langsung menyerang korban," kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander, Jumat (3/10).

Alexander menjelaskan tikaman pisau dari BW mengenai lengan kiri korban sehingga menyebabkan luka.

“Ada beberapa jahitan,” imbuh Alexander.

Baca Juga:

Alexander mengatakan BW langsung melarikan diri setelah melakukan aksinya agar tidak ditangkap polisi.

"Pelaku lari sekitar dua minggu," kata Alexander.

Tukang parkir berinisial BW menikam pemilik warung kelontong menggunakan pisau lipat di Jalan Tanjung Duren Raya
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   tukang parkir warung kelontong jakarta barat polisi tanjung duren

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU