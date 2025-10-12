Diizinkan Menumpang di Kontrakan, Pria 45 Tahun Bunuh Teman Kerja di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial BWD ditangkap polisi karena membunuh teman kerjanya, T, di sebuah indekos wilayah Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (3/10).

Sampai saat ini alasan pria 45 tahun itu melakukan pembunuhan masih didalami pihak kepolisian.

"Saat ini kami masih melakukan pendalaman terkait motifnya," kata Kapolsek Kembangan Kompol Taufik Ikhsan di Jakarta, Rabu (8/10).

Taufik Ikhsan mengatakan kepolisian juga akan memeriksa kondisi kejiwaan BWD.

Menurut Taufik Ikhsan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan kejiwaan pelaku.

“Sebab, ada indikasi kondisi kejiwaan yang belum stabil,” kata Taufik Ikhsan.

Baca Juga: Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Pedemo di Depan Gedung DPR

Taufik Ikhsan mengatakan BWD baru dua hari bekerja di proyek tempat korban bekerja.

Menurut Taufik Ikhsan, BWD masih mempunyai hubungan pertemanan dengan mandor proyek.