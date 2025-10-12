JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Diizinkan Menumpang di Kontrakan, Pria 45 Tahun Bunuh Teman Kerja di Jakarta Barat

Diizinkan Menumpang di Kontrakan, Pria 45 Tahun Bunuh Teman Kerja di Jakarta Barat

Minggu, 12 Oktober 2025 – 03:00 WIB
Diizinkan Menumpang di Kontrakan, Pria 45 Tahun Bunuh Teman Kerja di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Pria berinisial BWD ditangkap polisi karena membunuh teman kerjanya, T, di sebuah indekos wilayah Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (3/10). llustrasi police line. Foto : Ricardo/JPNN com

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial BWD ditangkap polisi karena membunuh teman kerjanya, T, di sebuah indekos wilayah Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (3/10).

Sampai saat ini alasan pria 45 tahun itu melakukan pembunuhan masih didalami pihak kepolisian.

"Saat ini kami masih melakukan pendalaman terkait motifnya," kata Kapolsek Kembangan Kompol Taufik Ikhsan di Jakarta, Rabu (8/10).

Baca Juga:

Taufik Ikhsan mengatakan kepolisian juga akan memeriksa kondisi kejiwaan BWD.

Menurut Taufik Ikhsan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan kejiwaan pelaku.

“Sebab, ada indikasi kondisi kejiwaan yang belum stabil,” kata Taufik Ikhsan.

Baca Juga:

Taufik Ikhsan mengatakan BWD baru dua hari bekerja di proyek tempat korban bekerja.

Menurut Taufik Ikhsan, BWD masih mempunyai hubungan pertemanan dengan mandor proyek.

Pria berinisial BWD ditangkap polisi karena membunuh teman kerjanya, T, di sebuah indekos wilayah Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (3/10).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pembunuhan jakarta barat kontrakan majalengka mandor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU