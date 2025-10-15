Lansia Cabuli Anak di Bawah Umur di Sepeda Motor di Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial HSW (63) ditangkap polisi karena mencabuli anak, yakni AMF (7), di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

Perbuatan itu bukanlah yang pertama bagi HSW. Sebab, dia juga pernah melakukan hal yang sama sebelumnya kepada korban lain.

Berdasarkan keterangan kepada Polres Metro Jakarta Timur, HSW mencabuli AMF karena ketertarikan seksual.

"Pelaku melakukan perbuatan itu karena tertarik dengan anak. Dahulu waktu melakukan tindak pidana yang dahulu juga anak di bawah umur," kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur AKP Sri Yatmini, Jumat (10/10).

Menurut Sri Yatmini, saat itu HSW sedang menjemput cucunya di sekolah. Dia melihat AMF sedang menunggu jemputan.

Sri Yatmini menjelaskan HSW mengiming-imingi AMF menggunakan uang dan jajanan agar korban mau diajak pergi.

Baca Juga: Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Pedemo di Depan Gedung DPR

"Anak korban dihampiri, disampaikan diajak 'ayo, saya belikan es krim'. Korban mengikuti kemauan tersangka, akhirnya korban ini ditaruh di atas jok sepeda motor," jelas Sri.

Sri Yatmini mengatakan HSW membawa korban berkeliling di sekitar lokasi kejadian dan melakukan pencabulan di atas motor.