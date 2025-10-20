Tidak Mau Bayar Utang, Remaja Bunuh Bocah di Jakarta Utara

jakarta.jpnn.com - Bocah berinisial VI (11) meninggal dunia setelah dibunuh MR (16) di Kampung Sepatan, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Senin (13/10).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar mengatakan MR memang sudah berniat membunuh VI.

“Apa yang dilakukan oleh pelaku ini ada niatan untuk membunuh korban," kata Onkoseno, Jumat (17/10).

Onkoseno mengatakan korban diajak ke rumah pelaku dan diimingi-imingi akan dibelikan baju.

MR juga menahan teman-teman korban agar tidak masuk ke dalam rumahnya sebelum pembunuhan terjadi.

"Ini pelaku berupaya menahan saksi masuk rumah," ujar Onkoseno.

Menurut Onkoseno, MR memiliki utang kepada ibu korban dan sering ditagih.

Namun, MR tidak mau membayar.