JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Tidak Mau Bayar Utang, Remaja Bunuh Bocah di Jakarta Utara

Tidak Mau Bayar Utang, Remaja Bunuh Bocah di Jakarta Utara

Senin, 20 Oktober 2025 – 03:00 WIB
Tidak Mau Bayar Utang, Remaja Bunuh Bocah di Jakarta Utara - JPNN.com Jakarta
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar. Foto: Mario Sofia Nasution/Antara

jakarta.jpnn.com - Bocah berinisial VI (11) meninggal dunia setelah dibunuh MR (16) di Kampung Sepatan, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Senin (13/10).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar mengatakan MR memang sudah berniat membunuh VI.

“Apa yang dilakukan oleh pelaku ini ada niatan untuk membunuh korban," kata Onkoseno, Jumat (17/10).

Baca Juga:

Onkoseno mengatakan korban diajak ke rumah pelaku dan diimingi-imingi akan dibelikan baju.

MR juga menahan teman-teman korban agar tidak masuk ke dalam rumahnya sebelum pembunuhan terjadi.

"Ini pelaku berupaya menahan saksi masuk rumah," ujar Onkoseno.

Baca Juga:

Menurut Onkoseno, MR memiliki utang kepada ibu korban dan sering ditagih.

Namun, MR tidak mau membayar.

Bocah berinisial VI (11) meninggal dunia setelah dibunuh MR (16) di Kampung Sepatan, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Senin (13/10).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pembunuhan remaja bocah jakarta utara utang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU