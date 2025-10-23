Modus Menengok, Pria Tua Cabuli Anak 7 Tahun di Jakarta Utara

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial K ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Utara karena mencabuli anak berusia tujuh tahun di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok.

Penangkapan terhadap K dilakukan setelah ada laporan polisi LP/B/1146/VI/2025/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA tanggal 19 Juni 2025.

Perbuatan pria 55 tahun itu dikuatkan dengan keterangan saksi, alat bukti, hasil visum, dan rekaman CCTV.

“Pelaku diduga kuat melakukan perbuatan cabul terhadap korban,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar, Senin (20/10).

Onkoseno menjelaskan K yang sehari-hari bekerja sebagai buruh merupakan tetangga korban.

K melakukan pencabulan di rumah korban pada Senin (16/6) sekitar pukul 15:30 WIB.

Berdasarkan keterangan penyidik, pelaku mendatangi rumah korban dengan alasan menengok. Saat itu korban sedang sakit.

"Saat itulah pelaku melakukan tindakan cabul dengan menyentuh bagian tubuh sensitif korban," kata Onkoseno.