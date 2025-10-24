Istri Cemburu, Alat Kelamin Suami Dipotong Sampai Putus di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Istri berinisial HZ memotong alat kelamin suaminya, H, menggunakan pisau cutter karena terbakar cemburu di Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (20/7).

Berdasarkan hasil rekonstruksi, HZ cemburu ketika membaca isi chat di dalam handphone milik suaminya.

Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk AKP Ganda Sibarani mengatakan pihaknya mendapatkan laporan tiga hari setelah kejadian.

Menurut Ganda Sibarani, saat itu korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

Setelah mendapatkan laporan, Ganda Sibarani dan jajarannya pun langsung melakukan penelusuran ke rumah sakit.

“Korban sudah di rumah sakit dan kami temukan bahwa alat kelamin korban terputus," kata Ganda, Selasa (21/10).

Petugas lantas melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa pelaku adalah istri korban.

"Kami periksa saksi-saksi. Kami berproses, kami naikkan ke tingkat penyidikan,” kata Ganda.