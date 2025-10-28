JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Nonton Begal Dihajar Massa, Warga Malah Kena Tembak di Jakarta Barat

Nonton Begal Dihajar Massa, Warga Malah Kena Tembak di Jakarta Barat

Selasa, 28 Oktober 2025 – 02:00 WIB
Nonton Begal Dihajar Massa, Warga Malah Kena Tembak di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak. Foto: Ilham Kausar/Antara

jakarta.jpnn.com - Warga berinisial J terluka karena ditembak menggunakan senjata api oleh begal di Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan pada awalnya J dan saksi lainnya berinisial L sedang berjalan kaki untuk mencari makan.

"Sebelum sampai di tujuan, J bersama L melihat pelaku pencurian sepeda motor yang diamankan warga di Jalan Sawah Lio V," kata Reonald, Jumat (24/10).

Baca Juga:

Menurut Reonald Simanjuntak, J dan L melihat kejadian itu dari jarak sekitar sepuluh meter. 

Namun, tidak disangka begal ternyata nekat mengeluarkan tiga kali tembakan ke atas. 

"Salah satu peluru mengarah ke saksi korban dan mengenai luka tembak di bagian dada sebelah kiri saksi korban J," kata Reonald.

Baca Juga:

Warga lantas membawa J ke Puskesmas Krendang. Setelah itu, J dirujuk ke RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.

"Setelah sesampai di RSUD Tarakan, J dilakukan pengobatan yang intensif," kata Reonald.

Warga berinisial J terluka karena ditembak menggunakan senjata api oleh begal di Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   begal senjata api jakarta barat polda metro jaya akbp reonald simanjuntak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU