Nonton Begal Dihajar Massa, Warga Malah Kena Tembak di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Warga berinisial J terluka karena ditembak menggunakan senjata api oleh begal di Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan pada awalnya J dan saksi lainnya berinisial L sedang berjalan kaki untuk mencari makan.

"Sebelum sampai di tujuan, J bersama L melihat pelaku pencurian sepeda motor yang diamankan warga di Jalan Sawah Lio V," kata Reonald, Jumat (24/10).

Menurut Reonald Simanjuntak, J dan L melihat kejadian itu dari jarak sekitar sepuluh meter.

Namun, tidak disangka begal ternyata nekat mengeluarkan tiga kali tembakan ke atas.

"Salah satu peluru mengarah ke saksi korban dan mengenai luka tembak di bagian dada sebelah kiri saksi korban J," kata Reonald.

Warga lantas membawa J ke Puskesmas Krendang. Setelah itu, J dirujuk ke RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.

"Setelah sesampai di RSUD Tarakan, J dilakukan pengobatan yang intensif," kata Reonald.