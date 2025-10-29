JPNN.com

Urusan Narkoba, Pria Tua Dibunuh Teman di Jakarta Timur

Rabu, 29 Oktober 2025 – 09:00 WIB
Urusan Narkoba, Pria Tua Dibunuh Teman di Jakarta Timur - JPNN.com Jakarta
Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono saat konferensi pers di Polsek Jatinegara, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (4/7/2025). Foto: Siti Nurhaliza/Antara

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial AAS ditangkap polisi karena menganiaya temannya, HJ (53), hingga korban meninggal dunia di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (25/10).

Dendam membara menjadi alasan di balik keputusan pria 36 tahun itu menghabisi nyawa HJ.

"Saat dilakukan penyelidikan, interogasi, dan observasi, pelaku mengaku karena dendam lama sehingga tega menganiaya korban hingga tewas," kata Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono, Senin (27/10).

Samsono mengatakan AAS dan HJ saling mengenal karena keduanya pernah terlibat kasus sabu-sabu.

Menurut Samsono, hubungan AAS dan HJ memburuk karena pelaku merasa ditipu korban dalam pembelian dan pembagian narkoba.

“Sebelumnya korban membohongi dan berbuat curang terhadap pelaku terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu," kata Samsono.

Samsono mengatakan AAS menghabisi nyawa HJ menggunakan senjata tajam jenis kerambit.

"Leher korban terkena sabetan hingga terjadi pendarahan dan berujung meninggal dunia. Korban juga sempat dibawa ke Rumah Sakit Hermina Jatinegara," jelas Samsono.

Pria berinisial AAS ditangkap polisi karena menganiaya temannya, HJ (53), hingga korban meninggal dunia di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur
