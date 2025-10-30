JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Maling Curi Motor di Jakarta Utara, Uangnya untuk Foya-Foya

Maling Curi Motor di Jakarta Utara, Uangnya untuk Foya-Foya

Kamis, 30 Oktober 2025 – 01:00 WIB
Maling Curi Motor di Jakarta Utara, Uangnya untuk Foya-Foya - JPNN.com Jakarta
Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra didampingi Wakapolsek AKP Antonius, Kanit Reskrim AKP Kiki Tanlim dan Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara Ipda Maryati Jonggi saat jumpa pers pengungkapan kasus pencurian sepeda motor di Jakarta, Selasa (28/10/2025). Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial JY (29), MS (23), dan AS (16) ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di Kampung Rawa Indah, Jalan Pegangsaan Dua, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut), Kamis (23/10).

JY lantas menjual sepeda motor ke penadah berinisial KJ di Tanah Merah, Kelapa Gading.

Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan kasus pencurian yang dilakukan JY, MS, dan AS.

Baca Juga:

"Kami akan terus lakukan penyelidikan," kata Seto Handoko Putra di Jakarta, Selasa (28/10).

Seto mengatakan pihaknya juga akan melakukan pengembangan untuk mengungkap apakah pelaku berkaitan dengan jaringan lintas pulau atau tidak.

"Semua masih dalam pengembangan," kata Seto.

Baca Juga:

Sementara itu, JY mengaku sudah beberapa kali melakukan pencurian di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing.

"Saya jual motor Rp 5 juta per unit," kata JY.

Pria berinisial JY (29), MS (23), dan AS (16) ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di Kampung Rawa Indah
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencurian sepeda motor jakarta utara kelapa gading ditangkap polisi kampung rawa indah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU