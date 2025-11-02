Pulang Nongkrong, Warga Bekasi Dibacok Celurit Sampai Meninggal Dunia

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial AS meninggal dunia karena dianiaya orang tidak dikenal di Desa Babelan Kota, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan penganiayaan itu terjadi pada Rabu (29/10).

"Kejadiannya terjadi sekitar pukul 04:20 WIB," kata Reonald, Kamis (30/10).

Reonald menjelaskan pada awalnya korban bersama temannya berboncengan naik sepeda motor untuk pulang dari nongkrong.

Saat korban melintas di tempat kejadian perkara (TKP), ada tiga orang tidak dikenal yang berboncengan mengendarai sepeda motor sembari membawa senjata tajam.

"Tiga orang tak dikenal mendekati korban dan temannya," kata Reonald.

Baca Juga: Kepala Cabang BRI Dianiaya Hingga Lemas di Dalam Mobil Sebelum Meninggal

Salah satu pelaku langsung membacok korban menggunakan celurit. Perbuatan pelaku mengenai paha kiri korban.

“Salah satu pelaku lainnya menendang sepeda motor hingga korban dan saksi terjatuh dari sepeda motor," kata Reonald.