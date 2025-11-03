JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Penemuan 2 Kerangka Manusia di Senen, Hangus Terbakar, Tidak Bisa Dikenali

Penemuan 2 Kerangka Manusia di Senen, Hangus Terbakar, Tidak Bisa Dikenali

Senin, 03 November 2025 – 01:00 WIB
Penemuan 2 Kerangka Manusia di Senen, Hangus Terbakar, Tidak Bisa Dikenali - JPNN.com Jakarta
Suasana unjuk rasa saat aksi menuntut pengusutan kasus penabrakan pengemudi ojek daring Affan Kurniawan oleh mobil rantis Brimob di depan Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Foto: ANTARA/Galih Pradipta/rwa

jakarta.jpnn.com - Penemuan dua kerangka manusia di Kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, menggegerkan masyarakat.

Dua kerangka manusia itu dalam kondisi hangus terbakar dan sudah tidak bisa dikenali lagi.

Polres Metro Jakarta Pusat pun sudah menerima laporan terkait penemuan dua kerangka manusia itu.

Baca Juga:

"Kami terima laporan pada Kamis (30/10) dari tim teknis gedung yang tengah mengecek konstruksi dalam rangka renovasi karena kondisi gedung sudah terbakar habis," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (31/10).

Setelah menerima laporan dari masyarakat, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

Olah TKP pun sudah dilakukan. Menurut Susatyo, dua kerangka manusia yang ditemukan sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

Baca Juga:

Dua kerangka itu akan diperiksa secara forensik, termasuk sampel DNA-nya juga bakal diambil.

"Kami saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar yang sudah tidak dikenali," ujar Susatyo.

Penemuan dua kerangka manusia di Kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, menggegerkan masyarakat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   penemuan kerangka manusia Jakarta Pusat Senen dna olah tkp

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU