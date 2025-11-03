Penemuan 2 Kerangka Manusia di Senen, Hangus Terbakar, Tidak Bisa Dikenali

jakarta.jpnn.com - Penemuan dua kerangka manusia di Kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, menggegerkan masyarakat.

Dua kerangka manusia itu dalam kondisi hangus terbakar dan sudah tidak bisa dikenali lagi.

Polres Metro Jakarta Pusat pun sudah menerima laporan terkait penemuan dua kerangka manusia itu.

"Kami terima laporan pada Kamis (30/10) dari tim teknis gedung yang tengah mengecek konstruksi dalam rangka renovasi karena kondisi gedung sudah terbakar habis," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (31/10).

Setelah menerima laporan dari masyarakat, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

Olah TKP pun sudah dilakukan. Menurut Susatyo, dua kerangka manusia yang ditemukan sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

Baca Juga: Pengamat Sebut Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berdampak Baik bagi Stabilitas Negara

Dua kerangka itu akan diperiksa secara forensik, termasuk sampel DNA-nya juga bakal diambil.

"Kami saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar yang sudah tidak dikenali," ujar Susatyo.