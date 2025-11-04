2 Pria Curi Paket saat Kurir Salat di Jakarta Barat, Tega Banget Sih

JPNN.com

Selasa, 04 November 2025 – 01:00 WIB
Dua pria harus berurusan dengan hukum karena mencuri paket ketika kurir sedang salat di Masjid Al Falah, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (30/10) siang. Ilustrasi ditangkap dan diborgol. Foto: Ricardo/JPNN.com

jakarta.jpnn.com - Dua pria harus berurusan dengan hukum karena mencuri paket ketika kurir sedang salat di Masjid Al Falah, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (30/10) siang.

Meskipun berhasil mencuri paket yang akan diantarkan kurir, dua pria itu ditangkap warga pada Sabtu (1/11).

Penangkapan bermula ketika warga setempat berhasil mengidentifikasi wajah para pelaku.

Setelah ditangkap warga setempat, dua pelaku pencurian itu langsung dibawa ke Pos RW 02 Krendang.

Setelah itu, polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP).

"Benar, ada kejadian pencurian paket di kawasan Krendang," kata Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami, Minggu (2/11).

Kukuh Islami menjelaskan dua pelaku pencurian paket milik kurir langsung dibawa ke kantor polisi.

"Kedua pelaku sudah diamankan ke Mapolsek Tambora oleh unit reskrim," ujar Kukuh.

