Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Penemuan 2 Kerangka Manusia di Senen

jakarta.jpnn.com - Penanganan kasus penemuan dua kerangka manusia yang terbakar di kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, diambil alih Polda Metro Jaya.

"Betul ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, Selasa (4/11).

Budi belum mengungkap hasil tes DNA terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di Senen.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Sebut Kematian Diplomat Kemenlu Tidak Libatkan Pihak Lain

"Untuk hasil belum keluar kemungkinan besok paling cepat keluar,” kata Budi.

Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan memberi tahu hasil tes DNA terhadap dua kerangka yang ditemukan.

“Nanti akan kami sampaikan setelah hasilnya keluar," kata Budi.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya menerima laporan penemuan dua kerangka manusia pada Kamis (30/10).

"Kami terima laporan dari tim teknis gedung yang tengah mengecek konstruksi dalam rangka renovasi karena kondisi gedung sudah terbakar habis," kata Susatyo, Jumat (31/10).