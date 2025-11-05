JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Penemuan 2 Kerangka Manusia di Senen

Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Penemuan 2 Kerangka Manusia di Senen

Rabu, 05 November 2025 – 10:00 WIB
Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Penemuan 2 Kerangka Manusia di Senen - JPNN.com Jakarta
Penanganan kasus penemuan dua kerangka manusia yang terbakar di kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, diambil alih Polda Metro Jaya. Foto: Fakhri Hermansyah/Antara

jakarta.jpnn.com - Penanganan kasus penemuan dua kerangka manusia yang terbakar di kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, diambil alih Polda Metro Jaya.

"Betul ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, Selasa (4/11).

Budi belum mengungkap hasil tes DNA terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di Senen.

Baca Juga:

"Untuk hasil belum keluar kemungkinan besok paling cepat keluar,” kata Budi.

Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan memberi tahu hasil tes DNA terhadap dua kerangka yang ditemukan.

“Nanti akan kami sampaikan setelah hasilnya keluar," kata Budi.

Baca Juga:

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya menerima laporan penemuan dua kerangka manusia pada Kamis (30/10).

"Kami terima laporan dari tim teknis gedung yang tengah mengecek konstruksi dalam rangka renovasi karena kondisi gedung sudah terbakar habis," kata Susatyo, Jumat (31/10).

Penanganan kasus penemuan dua kerangka manusia yang terbakar di kantor Administrasi Lantai 2 Gedung ACC Kwitang, Senen, diambil alih Polda Metro Jaya
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   penemuan kerangka manusia polda metro jaya tes dna Senen Jakarta Pusat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU