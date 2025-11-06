Gerebek Kampung Bahari, BNN dan Polda Metro Jaya Diserang Pakai Panah

JPNN.com

Kamis, 06 November 2025 – 14:00 WIB
Sebanyak 18 orang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Brimob Polda Metro Jaya dalam Operasi Terpadu Pemulihan Kawasan Rawan Narkotika di Kampung Bahari. Foto: Antara/HO

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 18 orang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Brimob Polda Metro Jaya dalam Operasi Terpadu Pemulihan Kawasan Rawan Narkotika di Kampung Bahari, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/11).

Mereka ialah MFE, SUPA, FIK, DE, DAR, MSUH, SAR, RUD, RAM, BAR, RAF, AN, RAN, AN, LING, AM, RA, dan NUR.

Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Roy Hardi Siahaan mengatakan mereka ditangkap di dua tempat.

“Sebanyak 17 orang ditangkap di TKP kos-kosan dan satu orang di TKP rel," kata Roy.

Selain menangkap para tersangka, petugas juga menyita beberapa barang bukti (barbuk).

Di antaranya ialah satu bungkus sabu-sabu seberat 51,80 gram serta lima bungkus sabu-sabu dengan berat masing-masing 10,20, 10,23, 10,26, 16,86, dan 0,65 gram.

Petugas juga menyita 18 bungkus sabu-sabu dengan berat 20,33 gram dan ekstasi bergambar Transformer berisi 25 butir.

"Selain itu, terdapat 74 alat isap (bong, red), 15 timbangan, uang tunai Rp 7.673.000, dan 11 ponsel yang berhasil diamankan petugas," kata Roy.

