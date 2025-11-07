14 Pelajar Ditangkap Karena Tawuran, Bawa Senjata Tajam dan Air Cabai

jakarta.jpnn.com - Belasan pelajar ditangkap polisi karena melakukan tawuran di Jalan H Radin Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (4/11).

Mereka membawa senjata tajam dan air cabai ketika melakukan tawuran pada pukul 16:00 WIB.

"Sudah 14 orang kami amankan," kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam, Rabu (5/11).

Seala mengatakan warga mengetahui informasi tawuran pelajar. Warga juga menyebut para pelaku membawa senjata tajam.

Mereka tidak berani menangkap para pelajar yang akan tawuran karena takut dilukai menggunakan sajam.

Tawuran pelajar itu terekam CCTV, lalu tersebar di media sosial. Seala menjelaskan jumlah pelaku tawuran bisa bertambah.

"Awalnya, ada dua orang, tetapi akan terus kami kembangkan," ucap Seala.

Seala mengatakan penjara anak bisa menjadi sanksi bagi pelaku tawuran maupun tindak pidana lain yang dilakukan anak di bawah umur.