JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Modus Sindikat Pencurian Motor di Indekos Jakarta, Menyewa Sampai Bayar DP

Modus Sindikat Pencurian Motor di Indekos Jakarta, Menyewa Sampai Bayar DP

Sabtu, 08 November 2025 – 16:00 WIB
Modus Sindikat Pencurian Motor di Indekos Jakarta, Menyewa Sampai Bayar DP - JPNN.com Jakarta
Sindikat pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta tidak berkutik ketika ditangkap polisi. Foto: Risky Syukur/Antara

jakarta.jpnn.com - Sindikat pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta tidak berkutik ketika ditangkap polisi.

Mereka menggunakan modus berpura-pura menyewa kontrakan atau kamar indekos untuk melancarkan aksi kriminalnya.

Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Tri Suhartanto mengatakan sindikat yang ditangkap terdiri dari enam orang, yakni UA, R alias D, U, J, dan S yang berperan sebagai pemetik (joki).

Baca Juga:

Selain itu, pihak berwajib juga menangkap pria berinisial A yang selama ini berperan sebagai penadah.

"Para pelaku ini memang spesialis curanmor," kata Tri, Kamis (6/11).

Tri menjelaskan sindikat pencurian sepeda motor itu mencari rumah kontrakan atau indekos yang banyak terparkir motor sebagai sasaran.

Baca Juga:

“Setelah itu, mereka menyewa kontrakan tersebut hingga membayar DP (uang muka, red)," kata Tri.

Setelah memberikan uang muka, para pelaku diizinkan menempati salah satu kamar. Dari situlah mereka mengintai sepeda motor yang akan duciri.

Sindikat pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta tidak berkutik ketika ditangkap polisi.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencurian sepeda motor sindikat pencurian ditangkap polisi jakarta barat polres

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU