Hansip Ditembak Pencuri Sampai Meninggal di Jakarta Timur, Pelaku Ditangkap di Lampung

jakarta.jpnn.com - Hansip berinisial AS meninggal dunia karena ditembak pelaku pencurian sepeda motor (curanmor), yakni R, di Cakung Barat, Jakarta Timur, Sabtu (8/11).

AS mengembuskan napas terakhirnya dengan kondisi luka di perut sebelah kiri saat berusaha menggagalkan aksi R.

Polisi pun langsung bergerak cepat setelah mendapatkan informasi bahwa AS meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan pihaknya sudah menangkap R.

"Pelaku berinisial R yang melakukan penembakan Pam Swakarsa di Cakung ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Budi, Minggu (9/11).

Budi Hermanto mengatakan R ditangkap polisi saat akan melarikan diri ke Lampung.

Menurut Budi, saat itu pelaku hendak menyeberang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan.

Meskipun sudah berhasil menangkap R, pihak berwajib tidak mau menghentikan perburuan.