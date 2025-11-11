Polisi Kesulitan Ungkap Perampokan Terhadap Warga Suku Baduy Dalam

JPNN.com

Selasa, 11 November 2025 – 01:00 WIB
Polisi terus memburu perampok yang membegal Repan, warga suku Baduy Dalam, di Jalan Pramuka Raya, Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Foto: Antara/HO

jakarta.jpnn.com - Polisi terus memburu perampok yang membegal Repan, warga suku Baduy Dalam, di Jalan Pramuka Raya, Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kapolsek Cempaka Putih Pengky Sukmawan mengatakan pihaknya masih mencari saksi dan rekaman CCTV kasus perampokan itu.

Pengky Sukmawan menjelaskan jumlah saksi yang sudah dimintai keterangan masih nihil. 

Hal yang sama juga terjadi terhadap pencarian rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

"Masih pencarian saksi karena memang saat itu dini hari saat kejadian terjadi,” kata Pengky, Sabtu (8/110.

Menurut Pengky, pihak berwajib tidak menemukan rekaman CCTV yang bisa membantu penyelidikan atau mengidentifikasi pelaku.

"CCTV tidak ada yang mengarah ke TKP saat kejadian terjadi,” kata Pengky.

Meskipun demikian, pihak berwajib akan terus mencari rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku.

