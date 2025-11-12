Pencuri Sepeda Motor Kritis Dihajar Warga, Diantar Polisi ke RS Kramat Jati

JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 19:00 WIB
Pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) berinisial DS kritis karena dihajar warga setelah aksinya terbongkar di Jalan Tamansari 7, RW 04 Tamansari. Foto: Risky Syukur/Antara

jakarta.jpnn.com - Pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) berinisial DS kritis karena dihajar warga setelah aksinya terbongkar di Jalan Tamansari 7, RW 04 Tamansari, Jakarta Barat, Minggu (9/11).

Kepolisian Sektor (Polsek) Tamansari pun langsung mengantarkan DS ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

“Kondisinya cukup parah," kata Kanit Reskrim Polsek Tamansari AKP Egy Irwansyah, Selasa (11/11).

Sementara itu, pelaku lainnya berinisial DK masih terus diperiksa terkait motif mencuri sepeda motor.

“Motif utama pasti uang, tetapi masih kami dalami," kata Egy.

Egy menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, DK mengaku sebagai pengguna narkoba. 

“Masih kami dalami," kata Egy.

Egy menjelaskan DK dan DS tidak hanya kali ini melakukan pencurian sepeda motor (curanmor).

