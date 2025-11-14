Belanja Pakai Uang Palsu, Nenek 70 Tahun Dibawa ke Polsek Kebon Jeruk

jakarta.jpnn.com - Nenek 70 tahun dibawa ke kantor polisi karena diduga berbelanja menggunakan uang palsu di Pasar Patra, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pada awalnya, Polsek Kebon Jeruk mendapatkan informasi dari warga tentang lansia yang diduga berbelanja menggunakan uang palsu pada Selasa (11/11).

Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk Ganda Jaya Sibarani mengatakan pihaknya langsung turun ke lapangan setelah menerima informasi.

"Kami ke sana, kami cek, ada ibu-ibu perempuan tua umur 70 tahun,” kata Ganda, Rabu (12/11).

Ganda mengatakan warga menyerahkan empat lembar uang pecahan Rp 100 ribu yang diduga palsu.

“(Lansia itu, red) kami bawa ke polsek untuk dilakukan pemeriksaan," kata Ganda.

Baca Juga: SMAN 72 Jakarta Dijaga Ketat Polisi Militer Angkatan Laut Setelah Ledakan

Ganda Jaya Sibarani menuturkan nenek itu adalah warga Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

“Dia belanja buat dijual lagi sayurnya karena dia dagang sayur," kata Ganda.