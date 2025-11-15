Pria Diduga Aparat Ngamuk, Lalu Todongkan Senjata Api ke Pemotor di Jakarta Selatan

jakarta.jpnn.com - Pria yang diduga aparat mengamuk dan menodongkan senjata api (senpi) kepada pengguna jalan di Jalan Tebet Barat IX, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/11).

Aksi pria itu terekam video dan langsung viral di media sosial (medsos). Salah satu korban, yakni Aldi, mengaku pada saat itu sedang dalam perjalanan untuk pulang ke indekos.

Di tengah perjalanan, Aldi dituduh menyenggol sepeda motor yang dikendarai pria yang diduga aparat. Aldi sudah menepis tuduhan itu.

“Tidak (menyenggol, red) sama sekali," ucap Aldi, Kamis (13/11).

Setelah itu, Aldi dan pria yang diduga aparat terlibat percekcokan. Salah satu pelaku langsung mengeluarkan senjata api, lalu menodongkan kepada korban.

Aldi juga mengalami lebam di pipi dan punggung akibat ulah pelaku. Sementara itu, temannya mengalami lebam di beberapa bagian tubuh.

Warga yang melihat keributan itu tidak berani melerai. Setelah melakukan aksinya, dua pelaku yang mengendarai sepeda motor Nmax dan Vespa langsung pergi.

Di sisi lain, kepolisian menelusuri kasus dugaan aparat mengamuk dan menodongkan senjata api di Tebet.