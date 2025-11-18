Info Anak Hilang: Ayo, Bantu Cari Alvaro Kiano Nugroho

JPNN.com

Selasa, 18 November 2025 – 14:00 WIB
Postingan anak hilang yang berusia enam tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho yang kini masih dalam pencarian, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Foto: ANTARA/HO/Instagram-Polsek Pesanggrahan.

jakarta.jpnn.com - Pencarian terhadap anak bernama Alvaro Kiano Nugroho yang hilang di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sejak Maret 2025 terus dilakukan.

Pihak berwajib sudah membentuk tim gabungan untuk mencari bocah enam tahun tersebut.

"Sudah kami bentuk tim dari pihak Unit Reskrim Polsek Pesanggrahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens," kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam, Senin (17/11).

Seala mengatakan tim gabungan terus berkoordinasi ketika ada informasi baru tentang Alvaro.

Menurut Seala, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait dugaan penculikan terhadap bocah itu.

"Kami belum bisa melakukan pengerucutan apakah ini penculikan, orang hilang, atau lainnya,” kata Seala.

Seala menjelaskan pihaknya juga terus meminta keterangan para saksi untuk menemukan Alvaro.

“Saksi-saksi masih dikembangkan," ucap Seala.

