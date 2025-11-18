Info Anak Hilang: Ayo, Bantu Cari Alvaro Kiano Nugroho

jakarta.jpnn.com - Pencarian terhadap anak bernama Alvaro Kiano Nugroho yang hilang di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sejak Maret 2025 terus dilakukan.

Pihak berwajib sudah membentuk tim gabungan untuk mencari bocah enam tahun tersebut.

"Sudah kami bentuk tim dari pihak Unit Reskrim Polsek Pesanggrahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens," kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam, Senin (17/11).

Seala mengatakan tim gabungan terus berkoordinasi ketika ada informasi baru tentang Alvaro.

Menurut Seala, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait dugaan penculikan terhadap bocah itu.

"Kami belum bisa melakukan pengerucutan apakah ini penculikan, orang hilang, atau lainnya,” kata Seala.

Baca Juga: SMAN 72 Jakarta Dijaga Ketat Polisi Militer Angkatan Laut Setelah Ledakan

Seala menjelaskan pihaknya juga terus meminta keterangan para saksi untuk menemukan Alvaro.

“Saksi-saksi masih dikembangkan," ucap Seala.