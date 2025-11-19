JPNN.com

Rabu, 19 November 2025 – 10:00 WIB
Penusukan di Condet: 1 Meninggal Dunia, 1 Luka Parah - JPNN.com Jakarta
Polisi mengevakuasi dua pria tergeletak usai menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (17/11/2025) malam. Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial R ditangkap polisi karena diduga menusuk dia pria di Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kapolsek Kramat Jati AKP Pesta Hasiholan mengatakan pihaknya menangkap R di tempat kejadian perkara (TKP).

"Langsung dibawa ke Polres, dilakukan berita acara interogasi," kata Pesta, Senin (17/11).

Pesta Hasiholan menjelaskan perbuatan R menyebabkan satu orang meninggal dunia, yakni M.

Sementara itu, korban lainnya, yakni A, mengalami luka parah sehingga langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

"Setelah sampai di lokasi, tepatnya di Jalan Raya Condet, sudah ditemukan ada satu orang tergeletak," kata Pesta.

Pesta Hasiholan menjelaskan korban yang tergeletak itu mengalami luka di leher kiri.

Polisi juga menemukan korban lainnya yang mengalami luka di punggung sebelah kanan.

Pria berinisial R ditangkap polisi karena diduga menusuk dia pria di Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur.
