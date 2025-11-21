Baru Pacaran Sudah Tinggal Bareng, Si Cewek Dipaksa Cari Korban di Bumble

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial A harus berurusan dengan hukum karena menganiaya pacarnya, IN, di Depok, Jawa Barat.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Putu Kholis Aryana mengatakan A pada awalnya meminta IN melakukan tindakan kriminal.

“Namun, korban menolak. Setelah itu, terjadilah kekerasan fisik sebagaimana dilaporkan di Polsek Cimanggis Polres Metro Depok,” kata Putu, Selasa (18/11).

Putu menjelaskan A memukul, menendang, mendorong, dan melakukan kekerasan verbal terhadap IN.

Selain itu, A juga mengancam akan menyebarkan foto-foto IN yang ada di dalam genggamannya.

Putu mengatakan A dan IN mulai berkenalan melalui aplikasi kencan Bumble pada Agustus 2024.

Setelah itu, A dan IN berpacaran sejak Oktober 2024. Menurut Putu, A dan IN hidup berpindah-pindah.

“Tersangka dan korban bersepakat tinggal bersama dengan domisili berpindah-pindah, mulai Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan terakhir di Kota Depok," kata Putu.