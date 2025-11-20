Kronologis Pembunuhan di Condet, Cemburu Bikin Nyawa Melayang

jakarta.jpnn.com - Polsek Kramat Jati mengungkap motif dan kronologis pria berinisial RS menusuk dua orang hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kapolsek Kramat Jati Pesta Hasiholan Siahaan mengatakan kasus pembunuhan berencana bermula empat hari sebelum kejadian, yakni pada 10 November 2025.

"RS (20) meminta bantuan pacar korban hidup MH (19) berinisial N untuk ditemani membeli kue ulang tahun pacar RS yang berulang tahun pada 14 November," kata Pesta, Selasa (18/11).

RS lantas bertanya apakah N ingin dibelikan baju atau tidak. Pelaku langsung membelikan baju untuk pacarnya dan N.

Namun, tindakan pria 20 tahun tersebut ternyata menyulut api cemburu di dada korban berinisial MNF (19).

"Dari situ timbul perselisihan dan cekcok lewat WhatsApp antara pelaku dan korban. Mereka sepakat bertemu di sekitar lokasi pelaku tinggal, di Jalan Raya Cililitan," ujar Pesta.

Menurut Pesta, pelaku dan korban tidak sengaja bertemu di lokasi kejadian pada 17 November 2025 pukul 17:30 WIB.

RS berlari ke indekosnya untuk mengambil sangkur karena melihat MNF dan MH mendekat.