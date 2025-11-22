3 Remaja Bacok Pengamen di Jakarta Utara, Menyusahkan Saja

jakarta.jpnn.com - Tiga remaja ditangkap polisi karena melakukan pembacokan di toko minuman di Jalan Semangka, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (19/11).

Mereka ialah LP (16), AAI (17), dan RA (17), sedangkan korban berinisial SM dan MC.

Hingga saat ini kedua korban yang bekerja sebagai pengamen itu belum diketahui keberadaannya.

"Kami sudah menangkap tiga pelaku yang sehari-hari jadi pengamen ondel-ondel," kata Kapolsek Koja Andry Suharto, Kamis (20/11).

Andry mengatakan LP, AAI, dan RA datang dengan membawa senjata tajam ke toko di Jalan Semangka.

Setelah itu, mereka langsung membacok SM dan MC yang berusaha berlindung di dalam toko.

Perbuatan LP, AAI, dan RA ketika melakukan pembacokan pun terekam dan videonya viral di media sosial.

"Setelah video ini viral, unit reskrim langsung menuju tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan pelaku," kata Andry.