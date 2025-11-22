JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal 3 Remaja Bacok Pengamen di Jakarta Utara, Menyusahkan Saja

3 Remaja Bacok Pengamen di Jakarta Utara, Menyusahkan Saja

Sabtu, 22 November 2025 – 17:00 WIB
3 Remaja Bacok Pengamen di Jakarta Utara, Menyusahkan Saja - JPNN.com Jakarta
Ketiga anak yang diduga pelaku penbacokan usai diamankan Polsek Koja bersama barang bukti pada Rabu (19/11/2025) malam. Foto: ANTARA/HO-Polsek Koja

jakarta.jpnn.com - Tiga remaja ditangkap polisi karena melakukan pembacokan di toko minuman di Jalan Semangka, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (19/11).

Mereka ialah LP (16), AAI (17), dan RA (17), sedangkan korban berinisial SM dan MC.

Hingga saat ini kedua korban yang bekerja sebagai pengamen itu belum diketahui keberadaannya.

Baca Juga:

"Kami sudah menangkap tiga pelaku yang sehari-hari jadi pengamen ondel-ondel," kata Kapolsek Koja Andry Suharto, Kamis (20/11).

Andry mengatakan LP, AAI, dan RA datang dengan membawa senjata tajam ke toko di Jalan Semangka.

Setelah itu, mereka langsung membacok SM dan MC yang berusaha berlindung di dalam toko.

Baca Juga:

Perbuatan LP, AAI, dan RA ketika melakukan pembacokan pun terekam dan videonya viral di media sosial.

"Setelah video ini viral, unit reskrim langsung menuju tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan pelaku," kata Andry.

Tiga remaja ditangkap polisi karena melakukan pembacokan di toko minuman di Jalan Semangka, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pembacokan jakarta utara toko minuman senjata tajam celurit

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU