Bunuh dan Culik Alvaro, Ayah Tiri Gantung Diri di Kantor Polisi

Rabu, 26 November 2025 – 02:00 WIB
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly memberikan keterangan kepada wartawan di Pondok Labu, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri/pri.

jakarta.jpnn.com - Alex Iskandar gantung diri di Mapolres Metro Jakarta Selatan saat menjalani pemeriksaan setelah dirinya diduga menculik dan membunuh Alvaro Kiano Nugroho, Minggu (23/11).

Kapolres Metro Jakarta Selatan Nicolas Ary Lilipaly mengatakan jenazah Alex sudah dimakamkan.

“Jenazah diambil keluarganya dan dimakamkan Minggu malam itu juga di TPU Kedaung, Tangerang," kata Nicolas, Selasa (25/11).

Sebelumnya, mertua Alex, Tugimin, menyebut menantunya gantung diri tidak lama setelah ditangkap polisi.

Tugimin menyebut Alex adalah pembunuh Alvaro Kiano Nugroho yang sempat hilang sejak beberapa waktu lalu.

“Pelakunya sendiri ternyata ayah tirinya. Ayah tirinya bahkan sekarang sudah bunuh diri di Polres Jakarta Selatan,” ucap Tugimin.

Di sisi lain, kepolisian juga melakukan penyembuhan trauma (trauma healing) kepada keluarga Alvaro.

Alex Iskandar sendiri menikah dengan ibu Alvaro pada 2023. Mereka sempat berencana bercerai.

