Ayah Tiri Pembunuh Alvaro Kiano Nugroho Temperamental, Mantan Istri Sampai Nggak Betah

jakarta.jpnn.com - Ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho, Arum, mengatakan mantan suaminya, Alex Iskandar, mempunyai sifat temperamen selama berumah tangga.

Alex Iskandar adalah ayah tiri yang menculik dan membunuh Alvaro Kiara Nugroho. Alex meninggal dunia setelah gantung diri di kantor polisi.

Arum mengatakan dirinya dan Alex Iskandar sudah tidak menjadi pasangan suami istri sejak lama.

"Pisah udah lama,” kata Arum, Selasa (25/11).

Arum juga menjelaskan anak-anaknya tidak diterima Alex Iskandar dalam keseharian.

“Karena dia orangnya temperamen dan dia tidak bisa menerima anak-anak, saya memutuskan pisah," kata Arum.

Menurut Arum, Alex Iskandar sudah beberapa kali ingin berpisah. Arum baru memutuskan pergi pada April 2024.

Arum menjelaskan Alex Iskandar ternyata berubah pikiran dan tidak mau berpisah.