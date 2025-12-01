JPNN.com

Begal Bawa Senjata Api Ditangkap Warga Jakarta Barat, Langsung Dihajar

Senin, 01 Desember 2025 – 04:00 WIB
Begal Bawa Senjata Api Ditangkap Warga Jakarta Barat, Langsung Dihajar - JPNN.com Jakarta
Pria yang diduga begal ditangkap warga di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), Jumat (28/11) dini hari. Ilustrasi. Foto: Antara

jakarta.jpnn.com - Pria yang diduga begal ditangkap warga di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), Jumat (28/11) dini hari.

Terduga begal tersebut membawa senjata api untuk memuluskan aksi tidak terpujinya.

"Untuk pelaku, satu diamankan di Polsek Palmerah,” kata Kapolsek Palmerah Kompol Gomos Simamora.

Gomos mengatakan pihaknya sudah memeriksa terduga begal yang ditangkap warga.

Sebelum ditangkap warga, pria yang diduga begal dianggap sangat meresahkan warga.

Dalam unggahan akun Instagram @warga.jakbar, warga awalnya melihat komplotan yang diduga begal bersenjata yang hendak beraksi.

Warga pun lantas mengejar hingga seorang terduga pelaku bisa ditangkap dan menjadi bulan-bulanan. 

Sementara itu, terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dari kejaran para warga.

Pria yang diduga begal ditangkap warga di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), Jumat (28/11) dini hari.
