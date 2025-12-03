Begal Sadis di Jakarta Utara, Serang Korban Pakai Senjata Tajam

jakarta.jpnn.com - Begal berinisial DF ditangkap Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok karena merampas sepeda motor di Jalan Sungai Kendal, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.

DF mengancam korban menggunakan senjata tajam dan air soft gun saat menjalankan aksinya.

"Kami menangkap pelaku DF setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pelaku ditangkap di wilayah Tarumanegara pada Kamis (27/11)," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok Krisnha Narayana di Jakarta, Senin (1/12).

Krisnha Narayana menjelaskan pihaknya saat ini masih mengamankan pelaku pembegalan itu.

"Pelaku saat ini berada di Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pendalaman pemeriksaan," kata Krisnha Narayana.

Krisnha Narayana mengatakan DF merampas sepeda motor milik Tubagus Wawan Setiawan pada 25 November 2025.

Menurut Krisnha, DF menembakkan airsoftgun ke arah korban. Setelah itu, DF memukul korban menggunakan celurit sebelum merampas sepeda motor.

"Korban terkena pukulan di bagian dada serta tertembak peluru senjata air softgun hingga mengenai perut kanan korban," kata Krisnha.