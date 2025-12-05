Pelajar Tawuran di Jakarta Utara, Celuritnya Panjang Banget

JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 15:00 WIB
Personel Satgas Anti Tawuran Polsek Tanjung Priok memperlihatkan senjata tajam yang ditinggalkan pelaku tawuran di Danau Bisma, Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara, Selasa (2/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Polsek Tanjung Priok

jakarta.jpnn.com - Tawuran pelajar kembali terjadi di Jalan Danau Bisma, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Selasa (1/12) sore.

Meskipun demikian, Polsek Tanjung Priok bersikap tegas dengan cara membubarkan tawuran pelajar itu.

"Pembubaran berawal dari laporan masyarakat menggunakan layanan 110," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok Handam Samudro.

Handam menjelaskan Satgas Anti Tawuran Polsek Tanjung Priok langsung turun ke lapangan setelah menerima laporan dari masyarakat.

Menurut dia, para pelaku tawuran langsung melarikan diri ketika personel Satgas Anti Tawuran Polsek Tanjung Priok datang.

Handam mengatakan Satgas Anti Tawuran Polsek Tanjung Priok sedang melakukan pengembangan untuk mengidentifikasi pelaku tawuran.

Di sisi lain, Satgas Anti Tawuran Polsek Tanjung Priok menyita beberapa barang bukti, seperti senjata tajam.

"Barang bukti diamankan di Polsek Tanjung Priok berupa enam buah celurit," kata Handam.

